Sorgun, halk kütüphanesi için gün sayıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapımı devam eden ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin projesini bizzat çizdiği halk kütüphanesi, çok amaçlı kültür ve eğitim mekanı olarak ilçe halkına hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Sorgun Belediyesince ilçeye yaptırılacak olan halk kütüphanesi inşaatı hızla yükseliyor. En kısa sürede tamamlanması planlanan kütüphanenin çok amaçlı kültür, sosyal ve eğitim mekanı olarak 7’den 70’e ilçe halkının hizmetine sunulacağını belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphanenin ayrıntıları ve mimari özellikleri ile ilçe tarihinde önemli bir yer edineceğini söyledi.

Kütüphane inşaatının hızla yükseldiğini ifade eden Başkan Ekinci, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Halk Kütüphanesi projemiz, her yaştan vatandaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılayacak düzeyde teknik ve alt yapı donanımına sahip olacak. Kütüphanemiz hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından ilçe halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Öğrencilerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onları kitapların dünyasında kaybolmaya, sosyal alanlarda fikir alışverişi yapmaya, dijital projelerini hayata geçirmelerini sağlamaya az bir zaman kaldı. Sorgun tarihinde önemli bir yere sahip halk kütüphanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.