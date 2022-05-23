Şehir Stadyumu 29 Ekim’e yetiştirilecek

Yozgat Valisi Ziya Polat yapımı devam eden Yozgat Şehir Stadyumunu ziyaret ederek yetkili firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile yapımı devam eden şehir stadyumunda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde gören Vali Polat, yetkililerden stadyumun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmesini istedi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Polat, “Şehir Stadyumu inşaatımız hızlı bir şekilde sürüyor. Müteahhidimiz de burada. Yüklenici firmamız ve Gençlik Spor Müdürümüzle birlikte stadyumu inceledik. İnşallah en yakın zamanda sporcularımızın ve sporseverlerin hizmetine sunmak için çaba gösteriyoruz. Müteahhidimiz 11’inci ay diyor ama daha erken yapacağını inşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştirmesi için çaba sarf edeceğine inanıyorum. İnşallah 29 Ekim’de iki bayramı bir arada kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

İl ve ilçe genelinde spor ile ilgili yatırımların devam ettiğini ve spor salonu olmayan ilçenin kalmayacağını da söyleyen Vali Polat, “Her ilçemizde kapalı spor salonlarımızla ilgili inşallah yakın zamanda ihalesine çıkıyoruz. Kapalı spor salonu olmayan ilçemiz de kalmayacak. Okullarımızda basket, voleybol, halı sahaların ihaleleri önümüzdeki günlerde çıkacak. Yerköy’de, Şefaatli’de kapalı spor salonları yapacağız inşallah. Merkezde şuan da yer çalışmaları devam ediyor. Güreş Eğitim Merkezinin ihalesini yapacağız. İnşallah Yozgat’ın spor şehri olması noktasında da tüm çabamızla çalışıyoruz. Destek olan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.