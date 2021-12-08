POMEM öğrencilerine ilk dersi Vali Polat verdi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin (POMEM) 27. Dönem eğitim ve öğretim yılı, Vali Ziya Polat’ın yaptığı ilk dersle başladı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim gören 812 öğrenci, 27. Dönem eğitim ve öğretim yılı için ders başı yaptı. POMEM konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan derste, polis adayına seslenen Vali Ziya Polat, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Polislik mesleğinin hukuka ve vicdana uygun bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Vali Ziya Polat, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Vali Polat, “Öncelikle giydiğiniz üniformaya saygınız olacak ve çok seveceksiniz. Bu üniforma için gerektiğinde sizden öncekiler gibi toprağa düşmeyi şehit olmayı, o imanı, o inancı içinizde yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Bu millete hizmet yolunda her zaman en önde, sahada devletin bireyleri olarak vatandaşla birebir ilişki içerisinde bu millete sevdalı bireyler olacaksınız, bu devlete sevdalı olacaksınız. Bu bayrak için bu devlet için bu millet için şehadet şerbetini içmeye gönüllü olacaksınız. Bu toplumun her kesimine yakın olmak zorundayız. Devletin emrinde milletin hizmetinde olacağız, devletin dışında hiçbir kişi ve gruptan emir almayacağız. İnşallah buradan çok iyi bir şekilde mezun olup devlete hizmet etmeye devam edeceksiniz” dedi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi de polis adaylarına eğitim ve öğretim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Düzenlenen programa Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer katıldı.

Dersin ardından POMEM öğrencileri ile birlikte katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.