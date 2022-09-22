Okul servisleri güvenlik toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde taşımalı Araç Şoförleri ve Rehber Personel Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akdağmadeni Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, Jandarma Bölük Komutanı Tarık Lök, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Raşit Göleli, Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Servis Şoförleri katıldı.

Kaymakam Topuz, Okul çağındaki çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, ebeveynlerin çocukları için herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri ve aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla trafik güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili Okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda okul servislerinin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Fatih Topuz toplantıda yaptığı konuşmada; “Servis meselesi çok ciddi bir meseledir. Bu toplantı çok önemli çünkü insanlar en değerli varlıklarını sizlere emanet ediyor. Servis şoförlerine emanet ediyor, okul müdürlerine emanet ediyor. İnsanlar en önemli varlıklarını size emanet ediyorsa sizlere güveniyor demektir. Sizlerin de bu güveni istismar etmemeniz, bu güveni sarsacak bir harekette bulunmamanız, çok dikkatli olmanız icap ediyor. En küçük ihmal, en küçük dikkatsizlik inanılmaz sorunlara yol açabiliyor. Araç trafiğiyle ilgili gerekli takipler yapılıyor ama sizlerin de çocukları indirip-bindirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor.Okulların ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Tüm kurumlarımızın bu doğrultuda gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ediyorum” dedi.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Emniyet mensupları tarafından uyulacak kurallar konusunda okul servis taşımacılığı yapan şoförlere bilgilendirici sunumlar yapıldı.