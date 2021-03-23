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Boğazlıyan Belediyesinden ‘Hoş geldin Bebek’ hediyesi

Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.

YOZGAT 23.03.2021, 12:49
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Boğazlıyan Belediyesinden ‘Hoş geldin Bebek’ hediyesi

Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.

Sosyal belediyecilik alanındaki önemli projelerden biri olan “Hoş geldin Bebek Projesi" çerçevesinde Boğazlıyan ilçesinde dünyaya gözlerini açan bebekler, hediyeleriyle karşılanıyor.

İlçede yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak adına düzenlenen çalışmalarda vatandaşlara Boğazlıyan Belediyesi tarafından hastane çıkış seti hediye ediliyor.

Boğazlıyan Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan proje kapsamında “Eldiven, Ağız Mendili, Battaniye, Dış Zıbın, İç Zıbın, Patikli Pantolon, Badi, Atlet, Önlük, Şapka” bebek ürünlerinin yer aldığı hediye paketleri hazırlanarak pandemi kurallarına uygun bir şekilde evlere bire bir ziyaretler geçekleştiriliyor ve ailelere teslim ediliyor.

Hediye kutusunu alan ve içindekilerini inceleyen aileler, Boğazlıyan Belediyesi’ne göstermiş olduğu duyarlılık ve incelikten dolayı teşekkür ettiler.
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