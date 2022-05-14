Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı.

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen onlarca biçerdöver, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu’na geldi. Davul zurna eşliğinde karşılanan biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma sezonun başlamasını kutladı.

İstasyon Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra kurban kesildi.

Duanın ardından konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, biçerdöverlerin hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte farklı il ve ilçelere uğurladıklarını, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri olan ’biçerdöver uğurlama ve dua" programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileyen Başkan Ferhat Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdöver işi yapan hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye’nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyorlar. Biçerdöver sahiplerimizin hayırlı gidip gelmelerini nasip olsun" dedi.

Biçerdöver sahibi Ecevit Ar ise 40 yıldır hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova ve Güneydoğu’dan başladıklarını söyledi.

İlçede ve il genelinde onlarca biçerdöverin hasat için bugünlerde yola çıktığını ifade eden Ecevit Ar, “ Böyle bir program düzenleyip bizleri uğurladıkları için belediye başkanımız Ferhat Yılmaz’a teşekkür ediyorum. İnşallah bu hasat sezonumuzu kazasız belasız tamamlarız, tüm biçerdöver sahibi arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, halaylar çekilip, konserler verildi.