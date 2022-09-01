Başkan Ekinci, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, belediye ekiplerinin sahada yürüttükleri çalışmaları denetledi.

Karşıyaka Mahallesindeki asfalt serim çalışmalarını inceleyen Başkan Ekinci, “Biz sadece görünür olan yolları değil aynı zamanda alt yapı sorunlarını da düzenleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. İlçede düzenlemeyen tek bir sokak dahi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini de belirten Başkan Ekinci, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine geçerek hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlara sohbet etti.

Başkan Ekinci, “Asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimize güzellik katacak kardeşlik çeşmesinin bitmesine de çok az kaldı. Hem çalışıyoruz hem de çalışmalar konusunda hemşerilerimizin fikirlerini alıyoruz. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.