Başkan Coşar çevre kirliliği konusunda uyardı

Yozgat’ın Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşları çevre kirliliğine neden olmamaları konusunda uyardı.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada; “Yakıldığı zaman çöp kutuları kararıyor ve görüntü hiçte hoş olmuyor ve atıl duruma geliyor, temiz bir çevreye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zaman diliminde bu çerçevede zarar verilmesi tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla büyük emek ve özveri ile hizmete sunulan ve düzenli olarak bakımları yapılan parklarımız, tüm halkımızın ortak kullanım alanlarıdır. Bu nedenle koruyup sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Bilinçsiz kişilerce oluşturulan tahribatın giderilmesi ve halkımızın en iyi şekilde parklardan istifade etmesi için çalışmalarımız sürecektir. Çevremiz; geçmişin mirası değil, geleceğin emanetidir. Çevremizi temizlemek bizim, korumak ve sahip çıkmak hepimizin görevi olduğunu unutmayalım” şeklinde konuştu.