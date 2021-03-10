Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde Mahalle, Köy Muhtarları ve Azalarına yönelik AFAD “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Demir, ilgili kurum personelleri. Mahalle, Köy Muhtarları ve azalar katıldı.

AFAD yetkilileri tarafından düzenlenen eğitim kapsamında “Mahalle, Köy Muhtarları ve Azaları için Afet Bilinci Eğitimi” başlığı altında yapılan sunumla bilgiler izleyenlerin dikkatine sunuldu.

Afetlerde gönüllülüğün önemine değinilen eğitimde; afet ile ilgili temel bilgiler, İlçe’nin afetlerdeki durumu, çevremizdeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler gibi başlıklar altında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.