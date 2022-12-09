3 yılda 238 kilometre yol çalışması tamamlandı

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi yol ağında bulunan ana gurup yollarında, 3 yılda 208 kilometre Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yol ve 30 kilometre de Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol yapıldı.

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında, şehir içi yollar ve otobanlar gibi bitümlü sıcak asfalt ve beton yol şeklinde yapılarak daha modern ve uzun ömürlü hale getiriliyor. Köy yolları stabilize ve tozlu yollardan daha modern ve uzun ömürlü hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. 5 yılda 500 kilometre bitümlü sıcak asfalt (BSK) ve silindirle sıkıştırılmış beton yol yapım projesi doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri 3 yılın sonunda 208 kilometre BSK yol ve 30 kilometre de SSB yol yapımı gerçekleştirdi.

Köy yollarının standardının yükseltilmesiyle birlikte özellikle üreticiler tarımsal ürünlerini pazara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde taşıma imkanı bulacak. Aynı zamanda trafik güvenliğinin sağlanmış olduğu grup köy yollarında vatandaşlar şehre daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlama imkanı bulacak.