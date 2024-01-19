Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 ihtimalle yüzde 33,00 - 36,99 aralığında, yüzde 44,47 ihtimalle yüzde 37,00 - 40,99 aralığında, yüzde 24,15 ihtimalle ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 - 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 44,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 ihtimalle yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 57,78 ihtimalle yüzde 22,00 - 27,99 aralığında, yüzde 8,72 ihtimalle ise yüzde 28,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50’nin beklentilerinin yüzde 22,00 - 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.