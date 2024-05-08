. Bugüne kadar yurtiçinde ve başta ABD olmak üzere yurtdışında pek çok projeye imza atan RENCO, Türkiye’de adını TOKİ işbirliğiyle Nurdağı’nda gerçekleştirdiği deprem konutları projesiyle duyurdu. İkinci üretim tesisini ABD’de faaliyete geçirmeye hazırlanan RENCO’nun İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Ali Yeşil, sistemin diğer inşaat tekniklerine göre, yüzde 10 ile yüzde 30 arasında daha az maliyet ve 3 kat daha hızlı yapım süresi avantajı sağladığına dikkat çekti. Yeşil “RENCO ile inşa edilen binaların en önemli özelliği depreme dayanıklı olması” dedi.

RENCO’nun Türkiye’deki tesisinin Genel Müdürü Cihangir Cebeci ise önümüzdeki dönemde Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine odaklanmayı planladıklarını söyledi. Manisa’daki üretim tesisinde yıllık 5 bin konut kapasitesiyle üretim yapabildiklerini belirten Cebeci, gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde arttırılabileceğini vurguladı.

Yeşil Holding bünyesinde faaliyet gösteren RENCO, geliştirdiği RENCO Kompozit Yapı Sistemi ile inşaat sektörüne yepyeni bir yön veriyor. Depreme dayanaklılık, sağlamlık, uzun ömür, düşük maliyet gibi avantajlarıyla öne çıkan RENCO Kompozit Yapı Sistemi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de diğer inşaat teknikleriyle aylara yayılan inşaat süresini haftalara hatta günlere indirmesi.

Konuttan hangara kadar

RENCO Kompozit Yapı Sistemi’yle binalar cam elyafı, pet reçine ve mineral tozu gibi geri dönüşümlü ve doğal malzemelerden üretilen fiber kompozit tuğla ve farklı kompozit yapı elemanları, iç içe geçen, Lego oyuncaklarını hatırlatan bir montaj sistemiyle bir araya getirilmesiyle inşa ediliyor. Bu sistemle villadan apartmana, otelden fabrikaya, depodan hangara, kurşun geçirmez güvenlik yapılarından eğitim ve sağlık binalarına kadar pek çok farklı ihtiyaca yönelik bina yapılabiliyor.

Yurtiçinde ve ABD başta olmak üzere yurtdışında pek çok ülkede onlarca projede kullanılan RENCO Kompozit Yapı Sistemi, Türkiye’de adını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle Gaziantep Nurdağı’nda gerçekleştirdiği deprem konutları projesiyle duyurdu. Anaokulu, Köy evi ve Apartman projeleri, Yeşil Yatırım Holding’in iştiraki olan Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. tarafından RENCO Kompozit Yapı Sistemi ile 10-12 hafta gibi rekor sürelerde tamamlandı.

Patenti tüm dünyada alındı

RENCO’nun İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Ali Yeşil, Yeşil Holding tarafından 2007 yılında büyük bir Ar-Ge yatırımıyla kurulan RENCO’nun bugün benzersiz bir yapı sisteminin patentini tüm dünyada almış bir teknoloji şirketi olarak yoluna devam ettiğini söyledi. RENCO Kompozit Yapı Sistemi’nin 8 yıl içinde 440 farklı ANSI standardında test ve izin süreçlerinden geçerek 2019 yılında ABD’de 4’üncü yapı sistemi olarak onay aldığını kaydeden Yeşil, “2023 yılı itibariyle ABD’de 10’uncu patentimizi almaya hak kazandık. Bugüne kadar yurtiçinde ve ABD, Rusya ile Orta Doğu, Afrika, Asya ülkelerinde kamu ve özel sektör kuruluşları için müstakil ve sosyal konut projeleri ile ticaret, eğitim, sağlık projeleri hayata geçirdik” dedi.

3 kat hızlı yapım süresi

RENCO Kompozit Yapı Sistemi’nin, yaygın olarak kullanılan yapı sistemlerine göre, pek çok avantaj sunduğuna dikkat çeken Ali Yeşil “Bunların en önemlileri deprem ve kasırga gibi afetlere dayanıklı, sağlam, uzun ömürlü, ekolojik olması ve sunduğu zaman, maliyet tasarrufu” dedi. Sistemi oluşturan ürünlerin doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerle üretildiğini vurgulayan Yeşil şunları söyledi:

Daha az insan ve makine gücü

“Bu yönüyle çevreci bir sistem olan RENCO, diğer yapım tekniklerine göre, binaların 3 kat daha hızlı teslim edilmesine ve daha çabuk kullanılmaya başlanmasına olanak sağlıyor. Ayrıca benzersiz montaj tekniği sayesinde daha az insan ve makine gücü gerektiriyor. Bu da yüzde 10 ile 30 arazında bir oranda daha az maliyet anlamına geliyor. Depreme dayanıklı ve sağlam olmasının sebebi ise malzemenin özelliği ve montaj tekniğinden kaynaklanıyor. Bu sistemde tüm bileşenler yapıda taşıyıcı olarak aynı performans özelliğini gösteriyor ve böylece sarsıntının etkisinin eşit olarak zemine dağılmasını sağlıyor. Betonarme binalara göre 6 kat daha hafif. Sadece inşaat sürecinde değil, 100 yıldan fazla kullanım ömrü süresinde de pek çok avantaj sunan RENCO Kompozit Yapı Sistemi ile yapılan binalar bakım gerektirmiyor. Doğal su bariyerlerine sahip olan bu ürün, küflenme ve paslanmaya karşı son derece dayanıklı olduğu gibi haşereler için besin kaynağı oluşturacak selüloz gibi maddeler içermiyor. Sistem ayrıca 1 ve 2 saatlik yüklü yangına dayanıklılık testlerinden başarıyla geçiyor.”

Başarısını ödüllerle kanıtladı

Yeşil Holding için stratejik öneme sahip bir ürün olan RENCO Kompozit Yapı Sistemi’nin global inşaat standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini ve Yeşil Holding'in sürdürülebilir, yenilikçi yapı çözümleriyle dünya genelinde tanınmasını sağladığını anlatan Yeşil, “Sistem aldığı uluslararası ödüllerle de yenilikçilik alanındaki lider konumumuzu pekiştiriyor. RENCO’nun 2024 JEC İnovasyon Ödülleri'nde kazandığı ‘Yılın En İyi Kompozit Tasarımı Ödülü’ ekibimizin yaratıcılığını, adanmışlığını ve mükemmelliği arayışını bir kez daha vurguladı. Ayrıca, RENCO MCFR projesi İsviçre'deki BLT Built Design Awards ödül programında ‘Yılın İnşaat Ürünü Tasarımı’ ödülüne layık görüldü. Uluslararası Bina Kodu altında IAPMO-UES tarafından üstün niteliklerini, malzeme kalitesini, yapısal bütünlüğünü, yangına ve çevresel koşullara dayanıklılığını kanıtladı” şeklinde konuştu.

ABD’de fabrika açmaya hazırlanıyor

RENCO Kompozit Yapı Sistemi ürünlerinin RENCO‘nun Manisa’daki tesislerinde üretildiğini belirten Ali Yeşil, markanın ikinci tesis yatırımını ise ABD’de yaptığını açıkladı. Yeni tesisin yıllık 10 bin konut kapasitesine sahip olacağını anlatan Ali Yeşil şöyle devam etti:

“ABD’de hayata geçirdiğimiz projelerde üretim ve nakliye maliyetimizi düşürmek için Palm Beach’de, Florida eyaletinde bir fabrika kuruyoruz. Son teknoloji ve tamamen robotik prosese sahip olacak şekilde planladığımız yeni tesisimizi temmuz ayında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Manisa’daki fabrikamızdan daha fazla kapasiteye sahip olacak bu tesisimizin de devreye girmesiyle sistemin ABD’deki kullanımının artmasını bekliyoruz. Bugüne kadar aldığımız geri bildirimlere göre tahminimiz, 10 yıl içinde ABD konut inşaatı pazarında yüzde 8’lik bir pazar payına sahip olacağımız yönünde.”

Kentsel dönüşüm projelerine odaklanacak

RENCO’nun Türkiye’deki tesisinin Genel Müdürü Cihangir Cebeci ise RENCO’nun Türkiye’de yıllık 5 bin konut için yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. RENCO Kompozit Yapı Sistemi ile Türkiye’de özellikle deprem riski bulunan illerde yaşayanlar için güvenli yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini ifade eden Cebeci “Ayrıca ülke olarak artık hızlandırmak zorunda olduğumuz kentsel dönüşüm ve rezerv konut projeleri için çok uygun bir yapı sisteminden bahsediyoruz. Bu yüzden kentsel dönüşüm projeleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca eğitim yapıları ve ticari yapı projeleri gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu. Sistemin Türkiye’de henüz çok fazla tanınmadığını dile getiren Cebeci, “Bu yüzden şimdilik düşük olan mevcut kullanım oranını artırmak için örnek yapı projeleri uygulayarak vatandaşlarımızın sistemi birebir deneyimlemelerini sağlıyoruz. TOKİ ile birlikte başlattığımız ortak projeler sayesinde sistemin çok hızlı bir şekilde benimseneceğini düşünüyoruz. Keza Nurdağı’nda TOKİ ile gerçekleştirdiğimiz proje yetkililer tarafından çok beğenildi, medyada da büyük ilgi gördü. Bu işbirliğimizin devamı için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.