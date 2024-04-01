Sonar Başkan Hakan Bayrakçı seçime 1 gün kala İmamoğlu'nun 7 puan önde olduğunu açıklamıştı. Betimar Başkanı Gürkan Duman ise 31 Mart günü sandıkların kapandığı saat 17'de yaptığı açıklamaya göre İmamoğlu'nun 50 oy alacağını duyurmuştu.

SONAR Araştırma, 31 Mart seçimleri için yapılan son anketi yayınladı. Ankete göre, CHP adayı İmamoğlu’nun AK Parti adayı Murat Kurum’a fark attığı görülüyor.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP – Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3

AK Parti – Murat Kurum: Yüzde 40,4

Yeniden Refah Partisi – Mehmet Altınöz: Yüzde 3,1

Zafer Partisi – Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3

DEM Parti – Meral Danış Beştaş, Murat Çepni: Yüzde 2,9

İYİ Parti – Buğra Kavuncu: Yüzde 2,1

Diğerleri: Yüzde 1,2

Betimar Araştırma, oy verme işleminden hemen sonra sandıklar kapanır kapanmaz İstanbul ve Ankara'da CHP'yi yüksek farkla önde gösteren anket sonuçları paylaştı.

Buna göre saat 17.00'de paylaşılan anketlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana'da CHP'nin önde olduğu görüldü.