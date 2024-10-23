Cumhuriyet gazetesinden Ece İçmez'in haberine göre oğlunun şehit düşmesi sonrası borçlarını ödemek için evini satarak konteynerde yaşayan Dalgılıç, “Kırk yıl süren çatışmayı bu kadar canı, Meclis’e gelsin diye mi verdik?” diye sordu.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç’ın babası Şaban Dalgılıç, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.