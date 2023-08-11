Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına son olarak dün döviz kuru nedeniyle sessiz sedasız kuruş kuruş zam gelmişti. Brent petroldeki yükseliş ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası bugünden itibaren ( 11 Ağustos Cuma ) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha geldi.
Gerçekleşen zammın ardından benzin ve motorin makası da yeniden açılmış oldu.
Bu son zamla birlikte 4 Mayıs’tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş oldu...
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları
11 Ağustos Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,13 TL
Motorin fiyatı: 39,25 TL
LPG fiyatı: 16,07 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,12 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 37,31 TL
Motorin fiyatı: 39,51 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 39,06 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 36,89 TL
Motorin fiyatı: 39,11 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,34 TL
Motorin fiyatı: 39,51 TL
LPG fiyatı: 16,04 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 39,08 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 39,16 TL
LPG fiyatı: 15,94 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,14 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 38,97 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,10 TL
Motorin fiyatı: 39,27 TL
LPG fiyatı: 16,10 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,16 TL
Motorin fiyatı: 39,46 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 36,92 TL
Motorin fiyatı: 39,11 TL
LPG fiyatı: 16,48 TL
Rize
Benzin fiyatı: 36,951 TL
Motorin fiyatı: 39,24 TL
LPG fiyatı: 16,82 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,10 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 16,68 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,91 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL