Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına son olarak dün döviz kuru nedeniyle sessiz sedasız kuruş kuruş zam gelmişti. Brent petroldeki yükseliş ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası bugünden itibaren ( 11 Ağustos Cuma ) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha geldi.

Gerçekleşen zammın ardından benzin ve motorin makası da yeniden açılmış oldu.

Bu son zamla birlikte 4 Mayıs’tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş oldu...

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

11 Ağustos Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,13 TL

Motorin fiyatı: 39,25 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,12 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 38,80 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,31 TL

Motorin fiyatı: 39,51 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 39,06 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 39,11 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,34 TL

Motorin fiyatı: 39,51 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 39,08 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 39,16 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,14 TL

Motorin fiyatı: 38,30 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 38,97 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 39,27 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,16 TL

Motorin fiyatı: 39,46 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,92 TL

Motorin fiyatı: 39,11 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 36,951 TL

Motorin fiyatı: 39,24 TL

LPG fiyatı: 16,82 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin fiyatı: 39,21 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL