2024 yılı için asgari ücret yüzde 50'lik zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıktı. Asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte 2024 yılında birçok ödeme ve borçlanma da artacak. İşte 2024 yılı itibariyle işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıklarına gelen zamlar...

Yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretle birlikte birçok ücret ve ödeme de değişecek. Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, engellik maaşından, işsizlik maaşına, rapor ücretinden kıdem tazminatına kadar birçok ücret değişti. İşte yeni ücret ve ödemeler...

Asgari ücret 17 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için asgari ücreti 17 bin TL olarak duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin 2024 yılında bir kez artırılacağını ve geçen yıl olduğu gibi Temmuz ayında ikinci bir zammın gündemde olmadığını söyledi.

İşsizlik maaşı kaç lira olacak?

İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zamla birlikte en düşük işsizlik maaşı 7 bin 987 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 14 bin 910 liraya yükseldi.

Genel Sağlık sigortası pirimi kaç TL oldu?

Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla GSS pirimi 603 liraya çıkıyor. En yüksek GSS pirimi ise 7 bin 243 liraya çıktı.

İsteğe bağlı sigorta primleri artıyor

İsteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte en düşük 6 bin 223 liraya çıkıyor. En yüksek isteğe bağlı sigortalılık 46 bin 681 liraya çıktı.

BAĞ-KUR primleri kaç lira olacak?

Bağ-Kur primleri de asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte arttı. En düşük Bağ-Kur pirimi 6 bin 942 liraya çıkıyor.

65 yaş aylıkları kaç lira olacak?

65 yaş aylıkları da asgari ücrete gelen zamla birlikte 4 bin 776 liraya yükseldi.

Engelli aylıkları kaç lira oldu?

Engelli aylıkları da asgari ücret zammıyla yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli olanların maaşları3 bin 936 liraya çıktı. 18 yaş altı engelli aylıkları da 3 bin 813 lira oldu. Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanların maaşları da 5719 liraya çıkacak.

Geçici iş göremezlik raporu ücreti kaç lira oldu?

Asgari ücrete gelen zamla birlikte yatarak tedavide günlük geçici iş görmezlik ödeneği günlük 338 liraya çıkacak. Ayakta tedavide ise 447 liraya çıkıyor.

Doğum borçlanması ücretleri kaç lira olacak?

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi zamanlarda geçen sürelerin borçlanma primleri de artıyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte en düşük borçlanma günlük 214 liraya, en yüksek ise bin 630 liraya çıktı.

Stajyer maaşları kaç lira olacak?

Stajyer maaşları da asgari ücretten etkilenecek. Asgari ücrete gelen zamla birlikte stajyer maaşı 5 bin 130 liraya çıkıyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişecek. 1 yıldır çalışan asgari ücretli biri yeni asgari ücrete göre 20 bin 790 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli ise 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek.