Gazeteci Yazar Metin Özmen “Değerler Eğitimi” kapsamında Batman'da Mehmet Şimşek Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencilerine “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.BATMAN (İGFA) - Okulun konferans salonunda ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen gazeteci yazar Metin Özmen, kendi yazmış olduğu “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabından alıntılarla Değerler Eğitimi kapsamında Arkadaşlık, Adalet, Hayvan sevgisi, Merhamet, Şefkat, Sorumluluk, Çalışkanlık, Anne-Babaya saygı, Okuma aşkı, Anne duası, Peygamber sevgisi, İlim sevgisi, Helal lokma gibi konulara değindi.

Konferansın çok verimli geçtiğini belirten okul müdürü Abdulselam Batu, yazar Özmen’e teşekkür etti.

Özmen, konferansın sonunda okul öğrencilerine “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabını imzaladı.