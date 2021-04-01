Kuruluş Osman 53. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 52. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 52. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Umur Bey’in İnegöl Kalesi’ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay’ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi’ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey’le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Dündar Bey, Osman Bey’i bertaraf etmek için Togay’ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl’e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun’un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

Osman Bey, amcası Dündar Bey’in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay’dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis’ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl’e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey’in Bizans’la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun’un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi’yi kaybeden Bamsı Bey’in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay’la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI