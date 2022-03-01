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Deprem önlemleri nelerdir? Deprem öncesi ve sonrası neler yapmak gerekir?

Deprem öncesi ve sonrası neler yapmalıyız? Deprem için almamız gereken önlemler nelerdir? İşte deprem ile ilgili bilmeniz gerekenler…

YAŞAM 01.03.2022, 11:05
Deprem önlemleri nelerdir? Deprem öncesi ve sonrası neler yapmak gerekir?

Birden fazla fay hattının üzerinde olan Türkiye'de depremden kaçmamız imkansız ama deprem öncesi hazırlık yapmamız mümkün. Türkiye'de depremde hayatta kalmak için her vatandaşın bilmesi gereken şeylerden biri de deprem önlemleri.

DEPREM OLMADAN ÖNCE NELER YAPMAK GEREKİR?

Dolap üzerine konulan eşyalar düşmemesi için sabitlenmelidir.

Soba veya diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.

Devrilebilecek eşyalar (dolap gibi) birbirine ve duvara sabitlenmelidir.

İçinde ağır eşya bulunan dolapların kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı tutulmalıdır.

Kayabilecek nesnelerin, eşyaların kaymasını engellemek adına altlarına metal profil veya bez, halı konmalıdır.

Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.

Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmelidir.

Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.

Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.

Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır.

Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır.

Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.

Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.

Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır. 
 

DEPREMDEN SONRA NE YAPMALIYIZ?

Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.

Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın, camları ve kapıları açın, hemen binayı terk edin.

Sarsıntı bittikten sonra afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma bölgesine gidin.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.


DEPREMDE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ ÖNEMİ!

Habertürk'ün haberine göre; Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;

Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.

Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asılmalıdır.

Ülkemiz deprem bölgesi olduğundan dolayı her an depreme hazırlıklı olmamız gerektiği bir gerçek. Bu nedenle evimizde her an kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir deprem çantası bulunması şarttır.
Bu deprem çantasında bulunması gereken malzemeler;

El feneri

Düdük

Çöp poşeti

Not defteri

Kalem

Çok amaçlı çakı

Yara bandı

Su

Powerbank

Yara pedi

Makas

Islak mendil

Çakmak

Nakit para

Konserve yemek

Tuvalet kağıdı

İlaçlar

Önemli belgeler

Pil

İlk yardım çantası

Peki ilk yardım çantasında neler bulunmalıdır?

Gözlük

Lastik

Pansuman malzemeleri

İplik

Cerrahi maske

Kalem

Steril hidrofil gaz bezi

Sargı bezi

Makas

Elastik bandaj

Tıbbi eldiven

İlk yardım el kitabı

Cımbız

Alüminyum yanık örtüsü

Hidrofil pamuk

Flaster

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