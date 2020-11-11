Bu resimde ilk bakışta hangi hayvanı görüyorsunuz?

Bazı insanlar ilk bakışta birçok şeyi görebilir. Bazıları ise ilk anda yalnızca tek bir odak noktasını fark edebilir.

Peki ya siz ilk bakışta bu resimde ne görüyorsunuz?

Ördek

Eğer resimde ilk gördüğünüz şey bir ördekse siz sorumluluk sahibi birisiniz demektir. Araştırmacılar resimde ilk olarak ördek görenlerin problem çözme konusunda daha önce denenmiş ve kesin yollara başvurduğunu ortaya çıkardı. Risk almaktan pek hoşlanmayan, kurallara uyan, ciddi bir karakteriniz var.

Tavşan

Eğer ilk bakışta bir ördek değil de bir tavşan gördüyseniz oldukça özgür ruhlu birisiniz. Problem çözme konusunda kendi yaratıcı çözümleriniz var. Risk almayı seviyor ve değişimden hoşlanıyorsunuz.

İki hayvanı birlikte görmek

Eğer ilk bakışta iki hayvanı da gördüyseniz tebrikler. Araştırmacılar sadece çok az kişinin bu resimde aynı anda iki hayvanı da görebildiğini belirtiyor. Ayrıca iki hayvanı hemen aynı anda görmeseler bile tavşan ve ördeği çok kısa sürede bir arada gören kişiler, yaratıcılık konusunda en önde olan grup olarak öne çıkıyor.