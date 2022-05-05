Almanlar Paylaştı! İşte İstanbul Boğazı'nın klorofil yoğunluğu...

Almanya Uzay Ajansı DLR tarafından 1 Nisan'da uzaya fırlatılan uydusu EnMAP (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), ilk görevinde İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüledi ve elde ettiği görselleri DLR'in dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi. Analiz sonuçları şok edici.

İSTANBUL BOĞAZINDA KLOROFİL YOĞUNLUĞU

Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğu' görüldü. Diğer görsellerde ise biyokütle, alg büyümesi, toprak özellikleri görüntülendi.