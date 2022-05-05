Almanlar Paylaştı! İşte İstanbul Boğazı'nın klorofil yoğunluğu...
Almanya Uzay Ajansı DLR, 1 Nisan'da uzaya fırlatılan uydusu EnMAP, İstanbul Boğazı'nın 'klorofil yoğunluğu'nun görüntülerini yayınladı. Alman bilim insanları, uydunun görsellerini analiz ederek iklim değişikliğiyle ilgili sonuçlar elde etmeyi planlıyor.
Almanya Uzay Ajansı DLR tarafından 1 Nisan'da uzaya fırlatılan uydusu EnMAP (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), ilk görevinde İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüledi ve elde ettiği görselleri DLR'in dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi. Analiz sonuçları şok edici.
İSTANBUL BOĞAZINDA KLOROFİL YOĞUNLUĞU
Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğu' görüldü. Diğer görsellerde ise biyokütle, alg büyümesi, toprak özellikleri görüntülendi.
DLR çevreci uydunun nasıl çalıştığı konusunda yaptığı açıklamada,
"Dünya yüzeyindeki her madde, güneş ışığını kendine özgü bir şekilde yansıtır ve spektral bir imza bırakır. EnMAP, bu 'renkli parmak izini' ölçüm cihazı yardımıyla tanıyabilir, ayırt edebilir ve haritalayabilir" ifadelerini kullandı. (ahaber)