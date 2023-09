Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Yaş Sebze Meyve Sektör Kurulu Toplantısı, bu ay Antalya’da gerçekleştirildi. İhracatla ilgili tüm gelişmeler, hedefler, yurt dışında yapılacak girişimle ve ihracatçıların sorunlarının ele alınacağı iki günlük toplantıya, ihracatçılar birlikleri, sektör temsilcileri, ilgili kurumların yetkilileri katılım sağlıyor.

Toplantının gündemiyle ilgili bilgiler paylaşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı (BAİB) Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracatlar ilgili gelişmeler ve hedeflerin yanı sıra Batı Akdeniz’deki ihracat sıkıntılarını tartışarak çözüm arayacaklarını söyledi. Gündem maddelerinden birisinin de çiftçi kayıt defteri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yapılmaya çalışılan uygulamayı doğru bulduğunu ancak bu konuda acele edildiğini söyledi. Normalde sürekli uygulanan bu defterin biraz daha katı hale getirildiğini belirten Çavuşoğlu, “Bizler tabii ki çiftçi kayıt defterlerini kullanıyoruz ihracatta. Bunların belirli bir yumuşak noktaları vardı ve onları kaldırdılar. Yaş meyve sebze sektör kurulu olarak bunun en azından bir süre askıya alınması, biraz daha işleyişinin ihracatçıyı rahatlatıcı hale getirilmesini istiyoruz. Bu konuda görüşmeler gerçekleştirip bakanlığa bunları sunacağız” dedi.



Yaş sebzede Batı Akdeniz 2023 hedefi 850 milyon dolar

Şu anda Türkiye’de en iyi giden sektörlerden birinin yaş meyve sebze olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, 2023 yılı Batı Akdeniz ihracat hedefine ilişkin, “Ciddi bir artış yakalamışken bunu daha yukarı taşımak istiyoruz. Bölgemiz olarak şu anda 620 milyon dolara yakın bir rakam seyrediyor. 850 milyon dolar gibi bir rakamla yaş sebze meyveyi kapatmayı düşünüyoruz. Son 5 yılda yüzde yüzün üzerinde bir artış sağladık. Tabii Türkiye’de bunun paralelinde devam ediyor. Bu rakamları daha da yukarı çekmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.



“Antalya yaş meyve sebzede çok önemli bir yer”

Antalya’nın yaş meyve sebze üretim bakımından Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak ise ihracatta da aynı şekilde kentin önemli bir yer olduğunun altını çizdi. Her ay düzenli olarak toplantı yaptıklarını aktaran Kavak, bu toplantılarda ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştiklerini ifade etti.



“Üretici Kayıt Defteri sorununun halledileceğini düşünüyorum”

Üretici Kayıt Defteri ile ilgili görüşlerini dile getiren Kavak, “Bunun sorun olmayacağını düşünüyorum. Bakanlığın bu konuda pozitif yaklaşımlar içerisinde. Bu uygulamada zorluklar çekiliyor. Hem üreticimiz hem ihracatçılarımız zorluklar çekiyor. Tarım Bakanlığının üst düzey yetkilileriyle görüştük ve bu konunun en kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz” dedi.



“Hedef 3,5 milyar dolar”

Kavak, yaş meyve sebze ihracatının her yıl yüzde 10 artış göstererek ilerlediğini kaydederek, “Bu seneki hedefimiz Türkiye geneli olarak 3,5 milyar dolar. Bu sene rekolte biraz yüksek. Özellikle narenciye yaş sebze meyve ihracatının yüzde 50’ye yakınını teşkil ediyor. Dolayısıyla ihracatta daha iyi bir artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yaş sebze meyvede en çok ihracatı yüzde 60’la en çok Rusya’ya yaptığını da sözlerine ekleyen Kavak, bu ana pazar dışında 100’e yakın ülkeye ihracatın gerçekleştiğini söyledi.