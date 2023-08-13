İş insanı S.S., 2016 yılında 4 ayrı işlem halinde yaklaşık 1 milyon dolar kredi kullandı.

Dolar kurunda yaşanan artış sonrası, ödemede güçlük çeken iş insanı, mahkemenin yolunu tutarak kalan taksitlerini Türk Lirası olarak ödemek istedi.

Banka, davacının mevcut sözleşmeye aykırı bir biçimde uyarlama talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını savundu.

Mahkeme, dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması gerektiğine hükmederek, davacının isteğini reddetti.

Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti.

İş insanı, davayı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek Mahkeme de bu başvuru üzerine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

“Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındaki artışları hesaba katması gerektiğine” dikkat çeken Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.