1. Başkan Vekili Adem Albayrak, Kerkez’e mazbatasını takdim ederken, önceki Başkan Mehmet Akarca da cübbesini giydirdi.



Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması dolayısıyla yapılan başkanlık seçimlerinin 37. tur oylamasında 193 oy alarak ilk sırada yer almıştı.





“Yargımız için, Yargıtayımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız”

Cübbe giydirme töreninin ardından konuşan Kerkez, uzun ve zorlu bir seçim süreci yaşandığını belirterek, “Kamuoyunu çok meşgul etti ama bugün itibarıyla seçim süreci her şeyiyle bitti. Ben, tamamen kafamdan her şeyi sildim. İçime attıklarımı attım. Bugün hep beraber yargımız için, Yargıtayımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız” diye konuştu.

Kerkez konuşmasında, Yargıtayın onur ve itibarının korunması için elinden geleni yapacağına, Yargıtay üyelerinin konumu ile protokol yerini, itibarını ve saygınlığını her zaman yüceltmeye çalışacağına söz verdi.



“Yeni seçilen arkadaşımızın elinden gelen bütün gayreti göstereceğine inanıyorum”

Önceki Başkan Mehmet Akarca ise Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez’i canı gönülden tebrik ettiğini ifade ederek, “Bu bir bayrak yarışı. Son derece demokratik geleneklere sahip bu köklü çınarın güçlü gelenekleri bulunmaktadır. Bu güçlü geleneklere hepimiz mutlaka destek veriyoruz, mutlaka katılıyoruz. Ben yüce Genel Kurul’un seçim sürecinde şahsıma göstermiş olduğu teveccüh nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Oy veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli olan yargının, Yargıtayın yücelmesi ve bu kurumların saygınlığının korunması, yargı mensuplarının ve Yargıtay üyelerinin saygınlığının korunmasıdır. Bunun için de yeni seçilen arkadaşımızın elinden gelen bütün gayreti göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Ömer Kerkez kimdir

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966 tarihinde Antakya'da doğmuştur. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yaptı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

5 Temmuz 2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14 Şubat 2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14 Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.