Yalova’da "Sokakta Satranç Var"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF)’nin projeleri arasında olan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen “Sokakta Satranç Var” faaliyeti Yalova’da sürüyor.

Yürüyen Köşk’teki turnuvaya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ertan Arabacı ve Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Merkez Hakem Kurulu üyesi Umut Sapan’da Yalova’da bulunan Türkiye’nin ilk Satranç Parkı IM Nevzat Süer Satranç parkında hamle yaparak ortak oldu. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova’nın satrançta çok başarılı olduğuna vurgu yaparak organizasyonların yapılmasında bu sporun daha fazla başarı elde etmesi adına destek vereceğini dile getirdi.

Yalova Satranç İl Temsilcisi Erkan Şat,” Sokakta Satranç Var Etkinliğimize Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ertan Arabacı ve Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Merkez Hakem Kurulu üyesi Umut Sapan’ın haricinde ilçe temsilcilerimiz, satranç ve hakem ile sporcularımız katıldılar. Türkiye’nin ilk Satranç Parkı IM Nevzat Süer Satranç parkında adeta satranç şöleni yaşandı. Başkanımızdan bir kez daha satranca tam destek sözü aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.