Yalova’da 3 araçlık zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Armutlu kara yolu Esenköy Aliyehanım Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün ani fren yaptığı iddia edilen 77 AAP 570 plakalı yolcu minibüsüne 27 B 3718 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Ardından 34 RA 6604 plakalı başka bir kamyonet önündeki araca çarptı. Kazada 34 RA 6604 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerini yaralıya ayakta müdahale etti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.