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Öğrenciler Engelsiz Festivali’nde

Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Engelsiz Festivali’ne (ENFEST) katıldı.

YALOVA 14.10.2021, 18:48
Öğrenciler Engelsiz Festivali’nde

Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Engelsiz Festivali’ne (ENFEST) katıldı.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Engelsiz Festivali (ENFEST) kapsamında Çiftlikköy’de bir araya gelen yüzlerce engelli ve aileleri, farklı bir gün geçirdi. Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri Erman Öner ve Günseli Kaya öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri festivale katıldı. Festival, palyaço gösterileri, satranç ve boyama etkinlikleri, çeşitli yarışmalar, pinyata, halk oyunları ve canlı müzik gibi birçok etkinliğe sahne oldu. Hem etkinliğin organizasyonunda görev alan, hem de özel kişilerle doyasıya vakit geçiren öğrenciler, farkındalıklarının ve empati duygularının geliştiği bir gün yaşadılar.

Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aziz Bozok, “Gerek okulumuzda düzenlediğimiz gerekse katılımcısı olduğumuz bu tür etkinliklerle okulumuzdaki her bir öğrencinin düşünceli, farklılıklara saygılı, yaşama ve insanlara değer katan bireyler olmasında rol üstlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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