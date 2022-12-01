Kadir Çöpdemir ve Hasan Kaçan Yalova’da gençlerle tecrübelerini paylaştı

Yalova Belediyesi’nin "2022-2023 Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu", gençlik buluşması ile devam etti. ‘Buluşma Noktası’ isimli programın konukları televizyon ve radyo programcısı Kadir Çöpdemir ile karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan oldu.

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gençlik buluşmasında Kadir Çöpdemir ile Hasan Kaçan, tecrübelerini paylaştı. Gençlere seslenen usta oyuncu Hasan Kaçan, “Şikayet etmekten vazgeçip üretmemiz lazım. Ben hep ürettim. Peşinden koştuğum ne ise mutlaka ondan sonuç aldım. Biz seferle mükellefiz, zaferle değil. Bizler uçağa biniyoruz ama o uçak o hale gelene kadar birçok aşamadan geçti. O sırada birileri ‘bu uçak uçamaz’, birileri ‘böyle şey yapılır mı?’ diye eleştirdi. Birileri o eleştirilere karşı geldi ve ısrarla üzerine gitti. Nihayetinde birileri uçtu. Önemli olan başlatmak. Biz başlatalım, gerekirse başkaları bitirsin” dedi.

Televizyon ve radyo programcısı Kadir Çöpdemir ise esprileriyle katılımcıları güldürdü. Gençleri hedefledikleri yoldan geri çevirmek isteyenler olacağını belirten Çöpdemir, “İbrahim Müteferrika dönemini düşünün. Üstadı da yolundan çevirmek isteyenler olmuştur ancak o mücadeleler sergileyerek bizlere kağıdı üretti. Kendisi bizlere Yalova’da kağıthaneyi kurdu. Bizlerin de zorluklara göğüs germesi lazım” diye konuştu.

Programın ardından Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, konuklara teşekkür plaketi ve Yalova Kağıt Müzesi’nde geleneksel yöntemlerle üretilen üzerinde isimlerin yazılı olduğu kağıt tablo hediye etti.

Programı Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve Başkan Vekili Tutuk’un eşi Gökşen Tutuk da takip etti.