İlkyardımcılar yetiştiriliyor

Altınova Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çeşitli birimlerde görev yapan belediye personeline yönelik temel ilk yardım eğitimlerine devam ediyor.

Altınova Belediyesi Konferans Salonu’nda COVID-19 kurallarına uygun olarak verilen eğitimlerde; genel ilk yardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanama, yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitimini tamamlayan personele girecekleri sınavın ardından ‘katılım belgesi’ verilecek.

Belediye personele salgın kurallarına uyarak hizmet içi eğitimler düzenlediklerini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlkyardım eğitimi ile hangi olay ve vaka karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı bir şekilde sağlık ekipleri gelinceye kadar durumu kontrol altına alabilen ilkyardımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından verdiğimiz eğitimler ile bu müdahaleleri en iyi şekilde personelimize anlatıyoruz. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumumuzun geneline yayılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.