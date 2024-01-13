Velittin Küçük 30 yıldır evinin Büyükçekmece de olduğunu vurgulayarak, “Büyükçekmece’de hangi sokağa hangi mahalleye giderseniz beni tanırlar,30 yıldır burada yaşıyorum. Ben Büyükçekmece’nin Veli kalfasıyım. Son bir iki aydır her yere gittim, muhtarlarla ve esnaflarımızla konuştum. İsteklerini biliyorum. İnsanlarımızın neler istediğini sordum. Ev hanımları çocuk parkı istiyor. Çocukları parkta oynarken kendiler ininde arkadaşlarıyla bir çay kahve içecek mekânlar istiyor. Taşımalı eğitim olsun istemiyor Bunların hepsini tespit ettim. Eğer aday yapılırsam seçimi kazanacağım ve bu istekleri bir bir mahalle mahalle yapacağım. Taşımalı eğitime son vermek için yeni okullara ihtiyaç var. Önceliğim eğiti ve sosyal belediyecilik olacak” dedi. Evsiz vatandaşlara için sosyal konut projelerine yöneleceğini ve onların kiracı olmak yerine ev sahibi olması için büyük sosyal konut projeleri için ne gerekiyorsa yapılacağım. Bunlar hayal değil, Gürpınar da ben bunu yaptım” şeklinde konuştu.



Velittin Küçük, aday gösterilmesi durumunda Büyükçekmece de seçimi zaferle bitireceğini vurgulayarak Büyükçekmece’ye yapacağımız projeler her kesimin istediği sosyal belediyecilik yatırımları olacaktır dedi.

Kuzey Irak’ta PKK terör örgütünün 9 askeri şehit etmesi hepimizi derin üzüntüye boğdu. Terörü ve teröristleri lanetliyorum diyen Velittin Küçük “Dünyada kargaşaların yüzde 80 i Müslüman ülkelerde oluyor. Bu bir tesadüf mü hayır değil. Müslüman ülkelerin büyümesini gelişmesini engellemek için ciddi anlamda bir oyun oynanıyor. Hele Türkiye üzerinde bu daha açık ve net. İnşallah bu terör biter hepimiz rahat bir nefes alırız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.” Şeklinde konuştu.