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Otobüs ve uçak biletleri tükendi
Erken rezervasyon yapmayan birçok vatandaş, Arife ve öncesi günde bilet bulamadı. Fiyatların normal güne göre yüksek olmasına rağmen otobüs ve uçak biletleri tükendi.
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İstanbul’dan büyükşehirlere ve popüler destinasyonlara yönelik uçuşlar günler öncesinden tükendi. Otobüs ve havayolu şirketlerinin ek seferleri de tamamen doldu.
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Vatandaşlar yolculuk paylaşımı uygulamalarına yöneldi
Otobüs ve uçaklarda yer bulamayan birçok vatandaş, çareyi paylaşımlı yolculuk uygulamalarında aradı. Şehirlerarası paylaşımlı yolculuk uygulaması sayesinde, araç sahipleriyle yolculuk yapmak isteyenler bir araya geliyor. İstanbul’dan büyükşehirlere gitmek isteyenler, popüler hale gelen bu uygulamalara yöneldi.
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Yolculuk paylaşımı otobüs ve uçak fiyatlarından daha ekonomik olması da tercih sebebi
Paylaşımlı yolculukların bir diğer avantajı ise ekonomik boyutu. Bayram dönemlerinde otobüs ve uçak bilet fiyatlarının artması, vatandaşların daha uygun maliyetli alternatifler aramasına neden oluyor. Yolculuk paylaşımı, hem sürücüler hem de yolcular için ekonomik bir çözüm sunarak, seyahat masraflarını paylaştırıyor.

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