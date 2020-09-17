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Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan 2 köpekr kurtarıldı
VAN MERKEZ EDREMİT İLÇESİNDE GİRDİKLERİ YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSU İÇİNDE SIKIŞAN SOKAK KÖPEKLERİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
VAN 17.09.2020, 10:15
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Van merkez Edremit ilçesinde girdikleri yağmur suyu tahliye borusu içinde sıkışan 2 sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Gül 2. Sokak’ta meydana geldi. 2 sokak köpeğinin yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmayla köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı.
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