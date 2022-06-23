VEDAŞ mühendislerinin Ar-Ge projesi ödül aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ELDER tarafından düzenlenen “Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı” bünyesinde düzenlenen yarışmada VEDAŞ ekibi, ‘Gyroscope ve İvme Sensörlü Akıllı Elektrik Sayacı’ projesi ile ödül aldı.

16-18 Haziran tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen çalıştaya 21 elektrik dağıtım şirketi katılım gösterirken, 67 adet proje değerlendirildi. Hizmet bölgelerine has zorlukları, geliştirdikleri Ar-Ge projeleriyle aştıklarını belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Şebekemizin tüm unsurlarını çağın gereği teknolojilerle bütünleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında Ar-Ge ekibimiz ve mühendislerimiz bizim en büyük çözüm ortağımız. Geliştirdikleri projelerle elektrik dağıtım sektörüne katkı sağlayan çalıştay katılımcılarını kutluyor, şirketimiz adına katılan ve ödülle dönen mühendislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Çalıştayda ödül alan ‘Gyroscope ve İvme Sensörlü Akıllı Elektronik Elektrik Sayacı’ proje yöneticisi olan VEDAŞ Sayaç ve Ölçü Devreleri Müdürü Akın Çakan ise “Projemizi, elektrik sayacına yapılan tüm fiziki müdahaleleri eksiksiz bir şekilde kayıt altına alabilmek düşüncesiyle geliştirdik. Sayaçlarda oluşabilecek tüm eksen kaymalarını, eğilimleri, ivmelenmeleri ve anlık darbeleri kayıt altına almayı başardık. Bu sayede elektrik sayacına fiziki müdahale yöntemiyle yapılan tüm kaçak kullanım girişimlerini rahatlıkla kayıt altına almış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başarının ardında çok ciddi bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Çakan, “VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir başta olmak üzere ekip arkadaşlarım, VEDAŞ OSOS Mühendisi Yusuf Ali Yücel’e, VEDAŞ Ar-Ge Mühendisi Mahmut Antika’ya ve VEDAŞ Ar-Ge Teknikeri Ali Kuş’a proje süreci boyunca vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak projenin kuluçka döneminden sonuna kadar bizlere büyük destek veren, önümüzü açan Dağıtım Sistemleri Direktörümüz Fatih Talay ve Ar-Ge Grup Müdürümüz Orhan Gültepe özelinde tüm yöneticilerimize ayrıca teşekkürlerimi sunarak, projenin sektöre katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.