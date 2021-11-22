Van’da uyuşturucu operasyonu
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 500 gram skunk, 19,09 gram eroin, 13,6 gram metamfetamin, 10,72 gram esrar, 3 gram afyon sakızı ve 17 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 28 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.