Van’da ‘34. Ahilik haftası’ etkinliği

Van’da 34. Ahilik Haftası Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar sabah Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge’nin Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve esnaf odaları başkanları ve esnaflar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, 34. Ahilik haftasını kutlayarak ve Ahi Evran’ı rahmetle yad ettiklerini söyledi. Ahiliğin kardeşlikten geldiğini anlatan Vali Bilmez, “Ahilik kardeşlikten gelen, ticarette usta-çırak ilişkisini esas alan, ancak tasavvufi bir yönü olan, esnafın ahlaklısını tarif eden bir gelenektir. Müslüman ahalinin Anadolu’da şehirleşmesiyle birlikte ahilik kültürü de gelişmiştir. Esnaf arasında birlik, beraberlik dayanışma gerektiriyor. Ahilik esnafın her müşterisine misafir gözüyle bakmasını gerektiriyor. Ahilik kültürünün egemen olduğu bir toplumda esnaf için zabıtaya gerek yoktur. Ahilik, esnafın sabah duayla işe başlayıp akşam şükürle işyerini kapatmasını ahlakını gerektiriyor. Meslek odalarımız kendi üyelerini ahilik bilinciyle yetiştirmesini istiyoruz. Bu kültürün usta çırak ilişkisiyle yapılmasını istiyoruz. Bu vesile ile esnafımızın Ahilik Haftasını kutluyor bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Aşı konusunda da esnafa ve esnaf odalarına çok büyük görev düştüğüne vurgu yapan Vali Bilmez, “Esnafımızın tekrar kısıtlamalara maruz kalmaması, okulların kapanmaması için tüm esnafın çalışanlarını aşılatmasını istiyoruz. Aşı oranımızı yükseltelim. Bilimsel açıdan aşıdan başka çözüm yok. Hayatın normale dönmesine en çok esnafın ihtiyacı var. Esnafımız aşı konusunda öncü olmalıdır” ifadelerini kullandı.

ESOB Başkanı İsa Berge ise, ahilik geleneğinin esnaf ve sanatkarların dayanışma içerisinde olmasını sağladığını belirterek, “900 yıldır bizi biz yapan Ahilik Teşkilatını ve Ahi Evran geleneğini devam ettiren bir esnaf ve sanatkarlarız. İnsanı esas alan bir ahilik anlayışındayız” şeklinde konuştu.

Ticaret İl Müdür Murat Keremoğlu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Abdurrahim Tufantoz’un konuşmalarının ardından, yılın Ahisi seçilen Mazhar Sarıkaya’ya Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Ahilik haftası dolayısıyla ahiliği anlatan bir tiyatro gösterimi yapıldı. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez, ESOB Başkanı İsa Berge ve oda başkanları, esnafı ziyaret ederek çiçek verdi.