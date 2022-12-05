Van Gölü sahilinde patlamamış tank mühimmatı bulundu

VAN (İHA) – Van Gölü’nün Muradiye ilçesi sahilinde patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi sahilinde arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Yusuf Demir, göl kıyısında metal bir cisim gördü. Durumun Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesiyle bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Güvenlik önleminin alınmasıyla tank mühimmatı fünye ile patlattı. Patlama sonunda cismin parçaları jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tank mühimmatını gören Yusuf Demir, arkadaşının yanına sabah yürüyüş yapmak için gittiğini belirterek, “Yürüyüş yaptığımız sırada suyun çekilmiş kenarında metal bir şey gördük. Arkadaşım ile internetten araştırma yaptık ve eski bir tank mühimmatı olabileceğini düşündük ve jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri geldi, sonra kontrollü bir şekilde metali imha etti" dedi.