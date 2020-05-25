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Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PARK, BAHÇE, KAVŞAK İLE REFÜJLERDE BAKIM, ONARIM, SULAMA VE ÇİÇEKLENDİRME ÇALIŞMASI YAPIYOR.

Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PARK, BAHÇE, KAVŞAK İLE REFÜJLERDE BAKIM, ONARIM, SULAMA VE ÇİÇEKLENDİRME ÇALIŞMASI YAPIYOR.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:23
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Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma yasağında park, bahçe, kavşak ile refüjlerde bakım, onarım, sulama ve çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler bahçe, kavşak ve refüjlerde onarım çalışması yaparak mevsimi dolan lalelerin sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen lalelerin yerine yaklaşık 20 bin adet petunya, kadife, zinya gazanya ve yıldız türlerinden mevsimlik çiçekler dikiliyor. Ayrıca park ve bahçelerdeki ağaçları budayıp, uzayan çimleri biçen ekipler; hasarlı kaldırım, yol ve havuzları da onarıp yenileniyor.

Bayram boyunca 45 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmaların il genelindeki yeşil alanlar, tüm işlek caddeler, kavşaklar, refüjler, park ve bahçelerde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra da devam edeceği belirtildi.

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