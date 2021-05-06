Van Büyükşehir Belediyesi barkod okuyucu sistemiyle malzeme tasarrufu sağlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere aldığı yedek parçaların muhafaza edildiği depolarda barkod sistemine geçti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi işgücünden maksimum düzeyde faydalanarak tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Makine İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki stok ve ambarlar yedek parça depolarında barkod sistemini uygulamaya başladı. Büyükşehir Belediyesinin öz mal araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanılan malzemeler, artık barkod okuyucu sistemi ile giriş ve çıkışları yapılıyor. Bütçe açısından da büyük tasarruf sağlayan barkod sistemi sayesinde depolara giriş-çıkışı yapılan malzemelere de daha rahat ulaşılabilecek.