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Özalp ilçesinde iş yerleri denetlendi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi.

VAN 06.08.2022, 08:55
Özalp ilçesinde iş yerleri denetlendi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi.

Özalp Belediyesi zabıta ekipleri; fırın, market ve tatlı imalathanelerini denetledi. Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimleri için çalışmalarına devam eden Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezindeki fırın, market ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı. Ekmeğin gramajından un depolarına ve hamur üretilen ortamlarından hijyenik durumuna kadar bakan ekipler, marketlerde fiyat kontrolü de gerçekleştirdi.

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