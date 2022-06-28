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Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

VAN 28.06.2022, 18:55
Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 VV837 plakalı Ford marka kamyonet ile 65 EZ 291 plakalı otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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