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Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı

VAN`IN ERCİŞ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NURİ MEHMETBEYOĞLU, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı

VAN`IN ERCİŞ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NURİ MEHMETBEYOĞLU, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:52
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Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı

Van`ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, mesajında, “Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve âdetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs salgını nedeniyle, bu bayramı evlerimizde geçireceğiz. Ama, evlerimizi bayram yerine dönüştürmek de kendi elimizde. Önce gönüllerimizi bir sevinç yumağı hâline getirelim, sonra annelerimizin ve babalarımızın gönüllerini alalım. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı da unutmayalım. Bu vesile ile bayram günlerinizin mutluluk içinde geçmesini diler, tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım. Virüs salgınının en kısa süre içinde sona ermesini ve bi daha ki bayramı hep birlikte aile, akraba, eş ve dost ziyaretleriyle geçirmemizi Yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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