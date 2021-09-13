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Kaymakam Savar, ilçedeki yol çalışmalarını denetledi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

VAN 13.09.2021, 16:44
Kaymakam Savar, ilçedeki yol çalışmalarını denetledi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.


Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savar, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi iş birliğinde yapılan ilçede yapımı devam eden Adaklı Mahalle Grubu ve Beydağı Mahallesinde yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam savar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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