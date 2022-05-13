Jandarmadan 475 öğrenci ve 32 öğretmene eğitim

Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 475 öğrenci ve 32 öğretmene eğitim verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde siber suçlarla mücadele çerçevesinde toplumun bilinçlenmesi için jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve suç işlenmesinin veya suça maruz kalınmasının önüne geçmek maksadıyla ‘Siber Suçların Nedenleri, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Dünyanın Riskleri’ konularında Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 3 okuldaki 475 öğrenci ve 32 öğretmene yerinde eğitim faaliyeti icra edilmiştir” denildi.