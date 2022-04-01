İpekyolu Kaymakamı Aydın’dan Ramazan ayı mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajında, “Dostluk ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz huzur, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan ayına daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bizi birbirimize yakınlaştıran, aile ve akrabalık bağlarının daha da pekiştiği, sevgimizin, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın daha da güçlendiği bu ayı ibadetlerimizle, dualarımızla değerlendirmeli, aile fertlerimize daha çok vakit ayırmalı, büyüklerimizi, komşularımızı, etrafımızda ilgiye ve şefkate muhtaç olanları ihmal etmemeliyiz. Bereketin ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı bu ayda, sabır ve huşu içinde tutulan oruçlarımızın ve yapılan tüm ibadetlerimizin kabul edilmesini diliyorum. Birlik, beraberlik ve sağlıklı günlere vesile olması temennisiyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.