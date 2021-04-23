banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?

Erciş’te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ravza Kul ve Destan Zengin adlı öğrenciler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun makamına oturdular.

VAN 23.04.2021, 17:13
2
Erciş’te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ravza Kul ve Destan Zengin adlı öğrenciler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun makamına oturdular.

Bir günlüğüne kaymakamlık koltuğuna oturan Ravza Kul ve Destan Zengin’e yakın ilgi gösteren Mehmetbeyoğlu, çocuklarla sohbet edip talimatlarını dinledi. Daha sonra kendilerine tablet ve çocuk dergisi hediye eden Mehmetbeyoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diledi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık