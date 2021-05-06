Çaldıran’da sulama kanalları açılıyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, tarımsal alanların sulanması için su kanalı açmaya başladı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekili arazilerin sulanması için su kanalı yapımına başladı. Yaz sezonu boyunca çiftçilere her konuda destek olunacağını dile getiren Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Baharın gelmesiyle birlikte ilçemiz kırsalında bulunan tarımsal alanların sulanması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, tarımsal arazilerde verimliliğin arttırılmasına yönelik sulama kanalları açma çalışmalarını yürütmektedir. İlçemiz kırsalında bulunan çorak araziler ya da mahallelerin sulanamayan tarımsal arazileri de su kanallarının açılmasıyla sulanacak. Yapılan hizmetle birlikte hem tarımda kullanılmayan araziler yeniden değerlendirilmiş olacak hem de çiftçilerimizin ekonomisine katma değer sağlamış olacağız. Bu tür çalışmalarımız her yaz olduğu gibi bu yaz da devam edecektir” dedi.