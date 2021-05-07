Başkan Tanış’tan Kadir Gecesi mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, Kadir Gecesi’nin Yüce Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş muazzez ve mübarek gecelerden birisi olduğunu vurgulayarak, “Ramazan’ın rahmet, bereket ayı olması bu ayda katlanarak artan birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendiren Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesi’ni idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hiç şüphesiz ki bu mübarek gece; gönül kapılarımızın açılması, kalplerimizin arınması, sevgi ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıkarılması için bizlere imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın bilincinde olarak, her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık ve kırgınlık yerine; sevgi, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmek en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, hizmet etmekten onur duyduğum Gürpınarlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.