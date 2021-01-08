Başkale Belediyesi yaralı yavru köpeğe sahip çıktı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, araba çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğe sahip çıktı.

Başkale Belediyesine yapılan ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ilçenin Yeni Mahallesinde yolun kenarında araba çarpması sonucu yaralı halde bulunan yavru köpek yavrusuna sahip çıktı. Belediye aracıyla bulundukları yerden alınan yavru köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi sağlık İşleri Daire başkanlığı Hayvan Bakım Evi’ne götürüldü.