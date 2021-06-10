Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ’Türkiye Muhtarlarla El Ele’ projesi kapsamında 81 ilden gelen muhtarları ağırlıyor.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından ’Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz’ sloganıyla başlatılan ‘Türkiye Muhtarları El Ele’ projesi kapsamında 81 ilden 150 muhtar Van’a geldi. Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde 2 gün boyunca düzenlenecek programla muhtarlar, Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek.

Projenin Van ayağında muhtarlar ilk ziyaretini Zeve Şehitliğine gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 3 otobüs ile ziyaretlerini gerçekleştiren muhtarlar, daha sonra Van Kedi Evi, Muradiye Şelalesi, Ünseli’deki Atabey Otağını gezdi. Daha sonra Bendimahi Çayı ile balık bendinde inci kefali göçünü izleyen muhtarlar, hayranlıklarını gizleyemedi. Cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekilen muhtarlar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’in de yer aldığı Kocaeli Parkı’nda düzenlenen Van oturma gecesine katıldı.

Yöresel türküleri dinleyip halaylar çeken muhtarlar, Van’a has lezzetleri de tattı.

81 ilden muhtarı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade eden Genel Sekreter Çelikel, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçenlere muhtarlar adına teşekkür etti. 81 ilden gelen muhtarları kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, gönül yapmaya gelen tüm muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların Van programının bugün de devam edeceği bildirildi.