Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sahada olduk, çarşıda, sokakta olduk, esnafımızı dinledik, işçimizi dinledik, köylümüzü dinledik. 6 aylık görev sürem boyunca bize destek olan basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehirde görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özel bir restoranda yapılan programda konuşan Makas, "Bizim yönetim şiarımız, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıdır, önceliğimiz insandır" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlarla iç içe olduklarını anlatan Makas, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sahada olduk, çarşıda, sokakta olduk, esnafımızı dinledik, işçimizi dinledik, köylümüzü dinledik. 6 aylık görev sürem boyunca bize destek olan basın mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kırıkkale halkının gören gözü, işiten kulağı olan basın mensuplarıyla yürümekten tevazu duyduklarını anlatan Makas, "Vatandaş bizim velinimetimizdir. Vatandaşın olmadığı bir yerde mülki idarenin, emniyetin, jandarmanın bir görevi olabilir mi? Siz varsınız ki biz varız. Kırıkkale halkının da gören gözü işiten kulağı basındır. Basını önemsiyoruz. Basınla beraber yol yürümekten onur ve kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Programda, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de yer aldı.